Kütahya'da Cinsel İçerikli Kaçak Ürünler Ele Geçirildi
Kütahya'da yapılan operasyonla cinsel içerikli kaçak ürün satışı yapan bir işyerinde 50 adet macun, 24 adet hap ve 5 adet sprey ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, cinsel içerikli kaçak ürün satışı yaptığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada; 50 adet cinsel içerikli macun, 24 adet cinsel içerikli hap ve 5 adet sprey ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KÜTAHYA

