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Kütahya'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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Emet ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 2 helikopter, 25 araç ve 105 personel müdahale etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Emet ilçesi Günlüce Köyünde çıkan orman yangını kısa sürede 2 hektarlık bir alanda etkili oldu. Ekiplerin 2 helikopter 25 araç ve 105 personelin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Günlüce Köyünde çıkan orman yangınına 2 helikopter 25 araç 105 personel ile müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapıldı" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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