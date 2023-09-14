Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı

Kütahya'da açık cezaevinden firar eden şahıs polis ekipler tarafından yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya'da açık cezaevinden firar eden şahıs polis ekipler tarafından yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yağma suçundan 17 yıl 3 ay 24 gün hapis cezasına hükümlü bulunduğu Kütahya Açık Cezaevinden firar eden K.K. (48) isimli şahıs yakalanarak, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA