Haberler

Kütahya'da Cezaevi Firarileri Yakalandı

Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından aranan iki kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların kesinleşmiş hapis cezaları 16 yıl 1 ay ve 12 yıl 7 ay olarak belirlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerce yapılan operasyonlarda "Hırsızlık" ve "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından aranan, biri 16 yıl 1 ay 10 gün, diğeri ise 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Yakalanan cezaevi firarileri, işlemlerinin ardından Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
