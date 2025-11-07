Kütahya'da Cezaevi Firarileri Yakalandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından aranan iki kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların kesinleşmiş hapis cezaları 16 yıl 1 ay ve 12 yıl 7 ay olarak belirlendi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ekiplerce yapılan operasyonlarda "Hırsızlık" ve "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından aranan, biri 16 yıl 1 ay 10 gün, diğeri ise 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Yakalanan cezaevi firarileri, işlemlerinin ardından Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA