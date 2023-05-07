Kütahya'da çay ocağından para çalan şahıs suçüstü yakalandı

Kütahya'da çay ocağındaki yazar kasadan 175 TL para çalan şüpheli bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Kütahya'da çay ocağındaki yazar kasadan 175 TL para çalan şüpheli bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Evliya Çelebi Mahallesi Nafia Garaj Yolu Caddesi üzerinde bulunan çay ocağı işletmesi içinde A.C.Ç. (24 ) isimli şahıs yazar kasadan aldığı 175 TL çalıntı para ile suçüstü yakalandı

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA