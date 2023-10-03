Kütahya'da Çay Bahçesinde Uyuşturucu Operasyonu
Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kütahya'da polis ekiplerince çay bahçesinde yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Resmi Ekipler Amirliği ekipleri tarafından çay bahçesinde yapılan kontrollerde R.A. (25) isimli şahıstan 1.15 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa