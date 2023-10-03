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Kütahya'da Çay Bahçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.