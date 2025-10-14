Haberler

Kütahya'da Çatı Katında Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da Çatı Katında Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kütahya'da iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak'taki iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, bir kişi fenalaşarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
