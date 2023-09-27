Kütahya'da Çalınan Motosikletin Failleri Yakalandı

Kütahya'da 20 gün önce çalınan motosikletin failleri 2 şüpheli yakalanırken, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

20 gün önce Yunusemre Mahallesinde park halinde bulunan E.S.G. ( 21 ) isimli şahsa ait motosiklet çalındı. Bunun üzerine motosiklet sahibi polise başvurarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hırsızlık olayının şüphelileri olduğunu belirledikleri M.K. (20) ve E.A. (18) isimli zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA