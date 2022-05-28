Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan 2 kişi, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan 2 kişi, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesi'nde H. H. Y. (38) isimli şahıs, arazide otlatmak amacıyla bıraktığı 9 büyükbaş hayvanından 1 büyükbaş hayvanının olmadığını, tüm aramalara rağmen bulamadığını ve çalınmış olabileceği ihbarında bulundu.

Olayla ilgili olarak Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari, saha araştırmaları ile alınan tanık ifadeleri ve yapılan teşhisler sonucunda, olay faillerinin O.E. (24), F.S.(20) ve İ.D. (18) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Tavşanlı ilçe Merkezinde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan O. E. ve İ. D. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title