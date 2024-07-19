Kütahya'da Büyücülük Yapan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda büyücülük yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından teknik takibi yapılan bir dosya içeriğinde tesadüfi delil çerçevesinde elde edilen bilgilerle şüpheli G.Ş.'nin (62) büyücülük yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA