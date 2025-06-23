Kütahya'da Bonzai Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'da düzenlenen baskında 363 içimlik bonzai maddesi ele geçirilen iki kişi mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, durumlarından şüphelenilerek durduruldu ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu bulundu.
Kütahya'da üst aramalarından 363 içimlik bonzai madde ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamada, durumlarından şüphelenilen 2 kişi durduruldu. Üzerlerinde yapılan aramalarda, 9 parça halinde yaklaşık 363 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik Bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa