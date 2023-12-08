Kütahya'da Bölge Uygulamasında 3 Aranan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan bölge uygulamasında toplam 146 şahıs, 81 araç ve 17 ticari taksi sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 3 aranan şahıs yakalandı.

Kütahya'da polisin Bölge Uygulamasında toplam 146 şahıs, 81 araç ve 17 ticari taksi sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı, 3 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, yaya devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 5 resmi ekip (12 Personel), 2 yaya devriye ve 10 ÇMB personeli ile Ziraat Mahallesi, Fuat Paşa Mahallesi, Servi Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Cedit Mahallesi ile Hisar Bölgesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan bölge uygulamasında, 146 şahıs, 81 araç ve 17 ticari taksi sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 3 aranan şahıs yakalandı. 4 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. Çevreye rahatsızlık veren 7 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem uygulandı. Kesici alet ele geçirilen 2 şahsa idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA