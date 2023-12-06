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Kütahya'da Bölge Uygulamasında 137 Şahıs ve 68 Araç Sorgulandı

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan bölge uygulamasında toplam 137 şahıs, 68 araç ve 17 motosikletin sorgusu ve GBT kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suçlardan 5 kişiye idari işlem uygulandı.

Kütahya'da polisin Bölge Uygulamasında toplam 137 şahıs, 68 araç ve 17 motosikletin sorgusu ve GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, yaya devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 5 Resmi Ekip (12 Personel), 2 Yaya Devriye ve 10 ÇMB personeli ile Ziraat Mahallesi, Fuat Paşa Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Camii ve çevresi, Kırklar Kız İmam Hatip Okulu Yurdu ile Hisar Bölgesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan bölge uygulamasında, toplam 137 şahıs, 68 araç ve 17 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 5 şahsa çevreye rahatsızlık vermek suçundan idari işlem yapıldı. Üzerlerinde kesici alet ele geçirilen 2 şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ziraat mahallesi Kütahya Güvenlik Yakalama 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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