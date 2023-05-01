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Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 1.68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 1.68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, C.Ö. (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1.68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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