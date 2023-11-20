Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçiler tarafından Fuatpaşa Mahallesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde E.Y. (30) isimli şahsın üzerinde, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA