Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesi Camidibi Sokak üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde M.E. (22) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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