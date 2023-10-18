Kütahya'da Bir Şahıs Eşiyle Tartıştıktan Sonra Evini Ateşe Verdi

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde bir şahsın eşiyle tartışması sonucunda evin mutfağını ateşe verdiği iddia edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da bir şahsın eşiyle münakaşa edip evini ateşe verdiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Oruç Reis Sokak üzerinde bulunan bir evde gece saatlerinde Ö.E., eşi B.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın sonunda eşine sinirlenen Ö.B. kiracı olarak oturdukları evin mutfağını ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Evin mutfağında hasar oluşan yangın sonrası Ö.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA