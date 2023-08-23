Kütahya'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üzerinde 6.13 gram esrar, 4.14 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üzerinde 6.13 gram esrar, 4.14 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından Vefa Mahallesi Şehit Akif Yetkin caddesinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde H.B. (27) isimli şahıstan, 6.13 gram olan esrar, 4.14 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA