Kütahya'da bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 10 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 10 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından Meydan Mahallesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde M.P. (25) isimli şahıstan, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA