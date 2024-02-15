Kütahya'da bir kadının ölümü şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Dumlupınar Mahallesi Işıl Sokak'ta yalnız ikamet eden 66 yaşındaki Nezahat Pehlivan'dan haber alınamadığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, eve geldiğinde yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA