Kütahya'da bir işyerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'da bir işyerinin mutfağında çıkan yağında dumandan etkilenen 2 kişi şehir hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi Bekiravlupınar Caddesinde bulunan kafenin mutfağında ocak kısmından kaynaklandığı anlaşılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın esnasında kafede bulunan ve dumandan etkilenen işletme çalışanı Muhammet Halil Yakar ve müşteri Mehmet Şaban Has (17) isimli şahıslar hafif şekilde dumandan etkilendi. 112 sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahale yapılan 2 şahıs şehir hastanesine sevk edildi. - KÜTAHYA