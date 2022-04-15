Kütahya'da bir araçta ve iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da bir araçta ve iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da bir araçta ve iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Tavşanlı İlçesi Ulu Camii Mahallesi Ekrem Ödemiş Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalar esnasında, A.Ç. (25) isimli şahısın sevk ve idaresindeki, E.A.K. (25) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üst aramasında, 1.37 gram bonzai ile 9 adet regapen hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler yapılmak üzere Tavşanlı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Tavşanlı, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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