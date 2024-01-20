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Kütahya'da 5 Kişinin Bulunduğu Araçta Bonzai Ele Geçirildi

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri ve trafik ekipleri tarafından yapılan aramada, içerisinde 5 kişinin bulunduğu araçta 1,64 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca araçta abartı egzoz olduğu tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri ve trafik ekipleri tarafından içerisinde 5 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 1,64 gram bonzai ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timleri ve trafik ekipleri tarafından Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki, D.Y., S.A., S.S. ve G.Y. isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; 1,64 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca araçta abartı egzoz olduğunu tespit eden trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya 3.Sayfa Haberler

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