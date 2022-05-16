Kütahya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kütahya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta yapılan aramada, 1.32 gram metamfetamin, 1 adet bong (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta yapılan aramada, 1.32 gram metamfetamin, 1 adet bong (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde, kontrol edilen araç ve T.Y. (31) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1.32 gram metamfetamin, 1 adet bong (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Kütahya, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title