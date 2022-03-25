Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalar neticesinde Gaybiefendi Mahallesi'nde R.C. (39) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, İ.T. (58) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Kütahya, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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