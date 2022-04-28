Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve 2 şarjör ile 4 ayrı aranması bulunan şahıs ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalar esnasında İ.D.(29) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, O.K.(26) ve A.A.(30) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. A.A. isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında Kasten Yaralama Suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 6 yıl kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve ele geçirilen bulgular gerekli işlemler için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa