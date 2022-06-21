Durdurulan araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta 1,02 gram bonzai ve kesici alet ele geçirildi. Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta 1,02 gram bonzai ve kesici alet ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde durdurulan M.S.Ç. (39) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, T.Z.(39) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1,02 gram bonzai ve kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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