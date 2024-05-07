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Kütahya'da Bin 110 Kişi Kontrol Edildi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda, bin 26 Türk vatandaşı ve 84 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam bin 110 kişi kontrol edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce son bir hafta içinde bin 26 Türk vatandaşı, 84 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam bin 110 kişinin kontrol edildiği bildirildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce 29 Nisan - 05 Mayıs tarihleri arasında Sevgi Yolu ile Atatürk Bulvarı ve bunlara yakın ara sokaklarda devriye görevi ifa edilirken yapılan uygulamalarda, bin 26 Türk vatandaşı, 84 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam bin 110 kişinin kontrol edildi. Uygulamalarda borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan aranan 1 şahıs ve askeri ceza kanununa muhalefet suçundan aranan 1 şahıs yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 şahsa gerekli tebliğ işlemi gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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