Kütahya'da Biçerdöverde Yangın Çıktı

Kütahya'da Biçerdöverde Yangın Çıktı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde bir biçerdöverin motor bölümünde çıkan yangın, köy muhtarlığının su tankeri ile büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmaları sonrasında yangın tamamen kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy'de biçerdöverde çıkan yangın, köy muhtarlığının su tankeri ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy'de arazide çalışma yapan biçerdöverin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Biçerdöverdeki yangın, o anda çalışma bölgesinde hazır bekleyen köy muhtarlığına ait su tankeri ile büyümeden söndürüldü. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet itfaiye ekiplerince yapılan soğutma çalışmasıyla biçerdöverdeki yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu elektrik aksamı ve motoru tamamen yanan biçerdöverde hasar meydana geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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