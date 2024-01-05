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Kütahya'da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından bonzai ele geçirildi

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Kütahya'nın Merkez Paşam Sultan Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu ihbar edilen M.K. ve F.K. isimli şahısların üzerinde Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından toplam 12.90 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 2 şahsın üzerinde 12.90 gram bonzai ele geçirildi.

Merkez Paşam Sultan Mahallesi üzerinde madde bağımlısı şahısların olduğu yolundaki ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı Mahalle Bekçilerinin belirtilen adreste yaptığı kontrollerde M.K. (36) ve F.K. (37) isimli şahıslardan toplam 12.90 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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