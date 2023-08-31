Kütahya'da bekçiler 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçilerince 2 şahsın yapılan üst aramasında 8.5 gram bonzai ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçilerince 2 şahsın yapılan üst aramasında 8.5 gram bonzai ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bekçilerin Bahçelievler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları M.S.G isimli şahıstan 1 parça halinde 8.5 gram bonzai, Fuatpaşa Mahallesi üzerinde yine şüphe üzerine durdurulan B.K isimli şahıstan ise, 2 parça halinde 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA