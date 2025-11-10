Kütahya'da Bebeğini Havalandırma Boşluğuna Atan Anne Tutuklandı
Kütahya'da banyoda doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna attığı iddia edilen anne E.Y. tutuklandı. Olay üzerine yapılan incelemede havalandırma boşluğunda bir bebek bulundu. E.Y.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.
Kütahya'da banyoda doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna attığı iddia edilen kadın tutuklandı.
Olay, İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, havalandırma boşluğunda poşet içinde bir bebek bulundu.
Olayla ilgili anne E.Y. ve kardeşi F.K., aynı evde yaşadıkları A.İ.D. ile bebeğin babası olduğu belirlenen M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne E.Y., çıkarıldığı adli makamlarca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan bebeğin hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA