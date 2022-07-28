Kütahya'da balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı - Haberler

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Kütahya'da balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı

Kütahya'da balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı

Kütahya'da biçilen tarlada çalışan balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı.

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Kütahya'da biçilen tarlada çalışan balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Tepeköy'de biçilen tarladaki hububat saplarını toplayıp sıkıştırarak balya haline getiren makineden çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yayılmadan söndürülen yangında 2 dekar alan yandı.

Hava sıcaklıklarının 40 derecelere ulaştığı, çiftçilerin harman telaşına girdiği şu günlerde Kütahya'da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm ilgililer yangın konusunda teyakkuzda bulunuyor.

Yetkililer, harman telaşında olan çiftçilere bu mevsimde en ufak bir kıvılcımın büyük yangınlara sebep olabileceğini hatırlatarak, yangın meydana getirebilecek hal ve hareketlerden uzak durulmasını ve kesinlikle anız yakılmaması konusunda uyardı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tepeköy Kütahya 3. Sayfa Haberler

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