Kütahya'da Balkon Camlarından Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da iki farklı evde balkon camlarından girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli H.Y., polis ekiplerince yolcu otobüste yakalanarak gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜTAHYA'da iki farklı eve balkon camlarından girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli H.Y., polis ekiplerince yolcu otobüste yakalanarak gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunusemre Mahallesi'ndeki iki farklı evde gece yarısı hırsızlık meydana geldi. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin H.Y. olduğunu tespit etti. Şehirden ayrılmaya çalıştığı tespit edilen H.Y., bir yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık şüphelisi H.Y.?nin balkon camından evlere girmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)