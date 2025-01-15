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Kütahya'da Aynı Noktada İki Ayrı Trafik Kazası

Kütahya'da Aynı Noktada İki Ayrı Trafik Kazası
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Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'nde sabah ve akşam saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Her iki sürücü hafif yaralanırken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Kazanın nedeni hakkında farklı görüşler var.

Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde, aynı gün içerisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah ve akşam saatlerinde gerçekleşen kazalarda, iki farklı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı ve aynı noktada durduğu görüldü.

Kazalarda her iki sürücü de hafif yaralanırken, olaylarda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Kazaların nedenine ilişkin farklı görüşler ortaya atıldı. Olayı gören vatandaşlardan bazıları kazaların yolun kaygan olmasından kaynaklandığını iddia ederken, bazıları ise yoldaki bir çukurun sürücüler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu öne sürdü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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