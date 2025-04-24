Kütahya'da Aranan Tır Şoförü Akaryakıt İstasyonunda Yakalandı

Kütahya'da 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan tır şoförü çarşı ve mahalle bekçileri tarafından akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda yakalanan 7 suç kaydı mevcut tır şoförü M.K. (50 ) isimli şahsın, yapılan GBT-UYAP sorgusunda, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından, izin alınmadan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinden akaryakıt üretmek, akaryakıt yerine ikmal etme, satışa arz etme, satma, bulundurma, satın alma, taşıma, saklama suçlarından 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA