Kütahya'da Aranan Şahıslardan 22'si Tutuklandı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalanarak adli makamlara sevk edilen 53 şahıstan 31'i serbest bırakılırken, 22'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım 2023-1 Aralık 2023 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl ile 22 yıl arasında hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile haklarında çeşitli suçlardan gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan 22 şüpheli olmak üzere toplam 53 şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 31'i serbest bırakılırken, 22'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA