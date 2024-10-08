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Kütahya'da Aranan Şahıslar Uygulaması: 8 Tutuklama

Kütahya'da Aranan Şahıslar Uygulaması: 8 Tutuklama
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 9 bin 147 şahıs sorgulandı ve 8 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sırasında yasadışı maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen aranan şahıslar uygulamasında, 9 bin 147 şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasında, etkinliğin artırılması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik olarak çalışmalar çerçevesinde aranan şahıslar uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 67 tim, unsur ve 233 personel katıldı. Uygulama esnasında 9 bin 147 şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 1'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 7 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 ruhsatsız tabanca, 4 mermi, 30 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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