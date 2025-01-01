Kütahya'da Aranan Şahıs Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Hamidiye Mahallesi Develi Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "Kasten yaralama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve toplamda 5 suç kaydı bulunan F.Y. (44) gözaltına alındı.

Şüphelinin ayrıca, "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma", "Basit yaralama" (2) ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" (2) suçlarından da kaydı bulunduğu belirtildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA