Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini doğruladı

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
Benzine gece yarısı sessiz sedasız 1 lira 25 kuruş zam geldi

Akaryakıta gece yarısı sessiz sedasız okkalı bir zam geldi
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Kütahya'da Aranan Hırsız Tutuklandı

Kütahya'da Aranan Hırsız Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 28 yaşındaki T.K., nitelikli hırsızlık suçundan 27 yıl hapis cezası ile gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, 9 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Alınan iblgiye göre, Saray Mahallesi Firaki Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, nitelikli hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki T.K. gözaltına alındı. Şahsın geçmişte işlediği suçlar arasında, 5 nitelikli hırsızlık, 2 konut dokunulmazlığını ihlal ve 2 mala zarar verme bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mahkumla cinsel ilişkiye giren gardiyanın cezası belli oldu
img

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
img

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

Bütün ülkede attığı goller değil yaptığı hareket konuşuluyor
Venezuela ve Paraguay diplomatik ilişkilerini kesti

İki ülke diplomatik ilişkilerini resmen kesti
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim? MÜGE ANLI CANLI İZLE || 7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 7 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7 Ocak Kağıthane, Beykoz, Tuzla elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.