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Kütahya'da aranan 42 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da aranan 42 kişi yakalandı

Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 42 zanlıdan 20'si serbest bırakılırken, 22'si tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik...

Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 42 zanlıdan 20'si serbest bırakılırken, 22'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan 2 Yıl 6 ay ve 1 yıl arasında hapis cezası bulunan hükümlüler ile gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan şüphelilerin yer aldığı toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 hükümlü ve zanlılardan 20'si serbest bırakılırken, 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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