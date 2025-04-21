Kütahya'da Aranan 41 Şahsın 33'ü Tutuklandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 1 hafta içinde gerçekleştirdiği çalışmalarda aranan toplam 41 şahıstan 33'ünü tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 1 hafta içinde yapılan çalışmalarda, yakalanarak adli makamlara sevk edilen aranan 41 şahıstan 33'ü tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Birimleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan toplamda 41 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 8 şahıs serbest kalırken, 33 şahıs tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa