Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

Kütahya'da Aranan 41 Şahsın 33'ü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 1 hafta içinde gerçekleştirdiği çalışmalarda aranan toplam 41 şahıstan 33'ünü tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 1 hafta içinde yapılan çalışmalarda, yakalanarak adli makamlara sevk edilen aranan 41 şahıstan 33'ü tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Birimleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan toplamda 41 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 8 şahıs serbest kalırken, 33 şahıs tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.