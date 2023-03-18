Kütahya'da aranan 26 şahıstan 13'ü tutuklandı

Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan ve yakalanarak adli makamlara sevk edilen 26 şahıstan 13'ü serbest bırakılırken, 13'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 11-17 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 7 hükümlü ile haklarında çeşitli suçlardan Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi bulunan 10 şüpheli olmak üzere adli makamlara sevk edilen toplam 26 şahıstan 13'ü serbest bıralırken, 13'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA