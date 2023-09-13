Kütahya'da Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, Y. K. isimli şahsın üzerinden 7,30 gram bonzai, M.Ö. isimli şahsın üzerinden ise 28,15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA