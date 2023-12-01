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Kütahya'da aracında uyuşturucu bulunan aranan şahıs Yunus Timlerinden kaçamadı

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve park halindeki araca çarparak duran ehliyetsiz sürücü uyuşturucuyla yakalandı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve park halindeki araca çarparak duran ehliyetsiz sürücü uyuşturucuyla yakalandı. 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydının olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Osmangazi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, N.Ç. (30) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, A.N.D. (19) ve R.G. (33) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araç "dur" İhtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araç Osmangazi Mahallesinde bir vatandaşa ait park halindeki araca çarpmak suretiyle durdu. Araçtan inerek yaya halde kaçan, N.Ç. ve A.N.D. isimli şahıslar yakalanırken, R.G. isimli şahıs olay yerinden firar etti.

Yapılan araştırmada, araç sürücüsü olan N.Ç. isimli şahsın ateşli silahlar suçundan aranıyor kaydı bulunduğu ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ayrıca araç sürücüsü şahsa, ehliyetsiz araç kullanma, "dur" ihtarına uymama, drift, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlallerinden trafik yönünden cezai işlem uygulandı. Şüpheli araçta yapılan aramada,11,24 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Tragger Kütahya Ceza Uyuşturucu Gözaltı Trafik 3. Sayfa Haberler

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