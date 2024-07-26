Kütahya'da Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki araç yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre dün gece, Umurbey Mahallesi TOKİ 3. Etap Konutları yanında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere zamanında müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA