Kütahya'da araç yangını

Kütahya'da, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 26 NP 242 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle araçta küçük çapta hasar meydana geldi. - KÜTAHYA