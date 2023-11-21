Kütahya'da Araç İçine Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu araca tabanca ile rastgele ateş açan şahıs silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. Olayda aracın arka camına isabet eden mermi sonucu şans eseri yaralanma olmadı.

Kütahya'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu araca tabanca ile rastgele ateş açan şahıs silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. (44) isimli şahsın sevk idaresindeki içerisinde Y.Ö. (34) ve S.K. (45) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araca Dumlupınar Mahallesinde plakası alınamayan araçtan 3 el ateş edilmesi sonucu mermilerden birisi aracın arka camına isabet etti. Olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olay yerinde 1 adet kovan ele geçirildi. Olayın şüphelilerinin kullanmış olduğu araç tespit edildi. Gözaltına alınan araç sahibi F.K. (43) olay esnasında aracında bulunan arkadaşı Ö.Ç. (38) nin silahla havaya hedef almadan ateş ettiğini belirtmesi üzerine Ö.Ç. isimli şahıs olayda kullanmış olduğu tabanca ve 6 adet mermi ile birlikte yakalanarak Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA