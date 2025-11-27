Kütahya'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kütahya'da 9 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 68 yaşındaki İsmet Çubuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 01.25 sıralarında Atakent 75. Yıl Mahallesi Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında meydana geldi. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Ekiplerin içeri girerek yaptığı kontrolde, yangın sırasında dairede mahsur kalan İsmet Çubuk'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA