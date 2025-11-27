Haberler

Kütahya'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da 9 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 68 yaşındaki İsmet Çubuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da 9 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 68 yaşındaki İsmet Çubuk yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 01.25 sıralarında Atakent 75. Yıl Mahallesi Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında meydana geldi. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Ekiplerin içeri girerek yaptığı kontrolde, yangın sırasında dairede mahsur kalan İsmet Çubuk'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı

G.Saray'ın rakibini 88. dakikada yıkan gol! Hayalleri suya düştü
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında kıyafetiyle dikkat çekti

Bütün gözler onun üzerindeydi: ABD Büyükelçisi kıyafetiyle ilgi çekti
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.