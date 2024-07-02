Kütahya'da annesini ve üvey babasını öldüren zanlı tutuklandı

Kütahya'da annesini ve üvey babasını öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya Merkez Meydan Mahallesi Meltem Sokak'ta dün, üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer Şenol'u (48) av tüfeği ve tabanca ile öldüren 19 yaşındaki zanlı Mert F. Ş., polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı Mert F.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA