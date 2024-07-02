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Kütahya'da annesini ve üvey babasını öldüren zanlı tutuklandı

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Kütahya'da bir genç, annesini ve üvey babasını öldürdükten sonra tutuklandı.

Kütahya'da annesini ve üvey babasını öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya Merkez Meydan Mahallesi Meltem Sokak'ta dün, üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer Şenol'u (48) av tüfeği ve tabanca ile öldüren 19 yaşındaki zanlı Mert F. Ş., polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı Mert F.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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